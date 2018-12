Eva De Dominici denunció que un director la abusó en su adolescencia

La denuncia por violación de Thelma Fardín a Juan Darthés significó para muchas mujeres el aliento que necesitaban para contar todo los propios casos de violencia de género, pedofilia, abuso y acoso sexual que vivieron.

En este sentido, Eva de Dominici acompañó a Fardín, quien además fue compañera de elenco en el momento que ocurrió la violación, y pidió disculpas por haber defendido a Darthés.

Pero todo no quedó ahí es que en Intrusos compartió un video en el que contaba un caso de abuso que sufrió en su adolescencia. Eva de Dominici contó que cuando tenía 16 años, un director de cine hizo abuso de su poder, la acosó y hasta le pidió una fotografía suya desnuda.

“El caso de Thelma no es un hecho aislado. Cuando yo tenía 16 años -y no es noticia porque ya lo conté- un director luego de una prueba de vestuario me llevó a una clase de meditación y me dijo que era para mejorar la composición de mi personaje en una película en la que estaba próximo a dirigirme”, relató.

“Él le había hablado a mi mamá por teléfono pidiéndole permiso y diciendo que luego de eso me llevaría a él mismo a mi casa. Mi madre confió y luego de salir de la clase no me llevó a mi casa sino que me dijo que tenía que primero tenía que pasar un segundo por su productora para buscar algo y seguíamos de largo pero cuando llegamos estaciona y me dice que me baje, que teníamos que leer un poco más el guión”, continuó la actriz.

Luego dijo que el director le ofreció droga llamada “Alita de mosca” y “me dijo que me quería sacar una foto en tetas porque en la película él tal vez iba a querer que en un plano las muestre y quería ver el tamaño y la forma”.

“Le dije que estaba cansada y que me quería ir a mi casa pero él no era un hombre que entendía un no”, contó Eva.

“Durante casi dos horas intentó convencerme y más viendo que mi mamá no paraba de llamarme por teléfono preguntándome a qué hora llegaba y me dijo que se había acostado con todas las actrices de sus películas”, recordó De Dominici.

Pero ante la negativa de la joven, el director resolvió llevarla a su hogar “manejando como un desquiciado”.

FUENTE: FILO NEWS