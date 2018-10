Fabián Gianola respondió a la acusación de acoso en su contra

La acusación cayó como una bomba para él. Sin embargo, más allá del dolor que implica la denuncia de acoso que Fernanda Meneses realizó contra él, Fabián Gianola se mostró entero a la hora de hacer su descargo.

“Esta señora me está acosando hace un año, me está pidiendo dinero”, disparó.

“Hace un año levantaron el sketch del programa que hacía en Canal 9 con ella, y entendió que yo la tenía que indemnizar, que le tenía que dar un dinero. Yo le dije que yo no era parte de la producción y ella insistió que yo igual le tenía que dar dinero, que no me creía. Como yo no le di nada amenazó a mis hijos, mandó capturas del Facebook de mis hijos a mi WhatsApp y me amenazó con que iba a ir a la televisión a hacerme mier… y así fue”, relató.

“Después yo le hice una denuncia en abril por amenazas, y a partir de ahí no pasó más nada hasta hoy”, agregó el reconocido actor, quien aclaró que su denuncia “quedó en nada porque ella no molestó más hasta ahora”.

“La verdad que cuando pasó lo de la Justicia y se calmó dije bueno, a lo mejor se calmó, entendió que no me puede estar extorsionando todo el tiempo. Pero bueno, con esta maldad de hacer esto ya está”, sentenció.

“Además no hay denuncia judicial, nada, es mediática obviamente”, subrayó indignado el artista, quien, consultado sobre cuáles van a ser sus próximos pasos a seguir aclaró que “ahora se están encargando los abogados”.

“Mis hijos saben quién soy, yo ya les conté cuando pasó todo esto”, concluyó, consultado sobre cómo había repercutido la denuncia en su círculo más íntimo.

Fuente: Infoshow