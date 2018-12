Fardín sobre Darthés: “Es el único refugio para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua”

Este jueves, Thelma Fardín utilizó Twitter para descargarse tras la salida del actor que denunció por haberla violado y abusado cuando era adolescente, Juan Darthés, a Brasil en medio de las investigaciones por la causa.

“Por su doble nacionalidad, es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal”, comentó la actriz.

Añadió: “Cuando me recriminan ‘¿por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario”, yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración. ‘Esperá a que la justicia actúe’, me dicen. ¿Qué justicia?”, se preguntó.

Cuando se conoció la denuncia por violación, Darthés había dicho que iba a viajar a Nicaragua para presentarse ante la Justicia.

