“Friends”, lo nuevo de Justin Bieber, ya es furor en las redes

El canadiense Justin Bieber lanzó su nuevo tema “Friends”, y en tan sólo horas ya es furor en las redes sociales.

Para esta melodía, el artista trabajó con Bloodpop, el productor de su último disco Purpose (2015).

“Can we still be friends?” (“¿Podemos seguir siendo amigos?”), dice el estribillo de la melodía que parece estar dedicado a una ex novia con la que quiere mantener una amistad a pesar de estar separados.

Escuchá Friends

https://www.youtube.com/watch?v=-q7utan7Ozg