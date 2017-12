Fuerte respuesta de Juán Darthés contra la acusación de Calu Rivero

Juan Darthés (53) arremetió contra Calu Rivero (30) luego de la fuerte carta que compartió la actriz en las redes sociales.

El actor, que será protagonista de Simona, la nueva apuesta de El Trece, habló en Infama (América, a las 17.15) luego de que su colega, entre otras cosas, dijera que necesitaba al menos que él le de unas disculpas por una situación de acoso que habría sufrido en Dulce amor (Telefe, 2012).

“Siempre necesité lo mismo: que me mirara a los ojos y me dijera ‘perdón Calu, me equivoqué, no sé qué me pasó’ o lo que sea que le salga y que pueda comprenderse como una disculpa”, escribió la actriz, sin mencionarlo.

Y agregó: “De su parte nunca hubo escucha, sensibilidad y receptividad ante mis insistentes reclamos de que #NOesNo”.

“¿Que le tengo que pedir disculpas? Ella a mí me tiene que pedir disculpas”, arremetió Darthés en Infama, entrevistado por el notero Gonzalo Vázquez. “Yo hago una demanda y quiero una reparación, no solamente del honor sino también económica”, sintetizó.

“Lo está manejando Ana Rosenfeld en la Justicia. Yo creo que para marzo o febrero ya está la demanda por daños y perjuicios. Fui yo quien llevó eso a la Justicia, que es el ámbito donde tiene que estar. Lo demás ya es viejo”, añadió el actor.

Además, Darthés aseguró que Rivero “se dice, se contradice y dice cualquier cosa”. Y remarco que él “por suerte” está “trabajando” y que la situación le “causa gracia desde lo mediático”.

“Hace 5 años que venimos con esto, de decir barbaridades a terminar diciendo que hay exceso de besos en una escena. ¡En una escena! No sé si la gente es consciente de lo que estoy hablando: una escena, de dos personajes, hay camarógrafos, productores, directores…”, afirmó Juan.

Y cerró: “Mi familia confía plenamente. No se puede hacer daño ni hablar porque sí, ni dejar que la gente diga mentiras”.