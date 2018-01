Gasalla:”Les gusta que las vean en bolas, pero no les gusta que digan algo de ellas”

Tristán protagonizó un gran escándalo luego de que Rita Pauls contara que la había acosado en las grabaciones de una serie. Otras famosas, como Karen Reichardt y Cinthia Fernández, también aseguraron que vivieron momentos difíciles cuando trabajaron con él.

Antonio Gasalla opinó sobre esta polémica en una entrevista a Radio Mitre con Marcelo Polino: “Me parece que la Argentina tiene un montón de colores. Cuando se dedican a hablar de que un tipo acosó a alguien, salen 50 mil acosadores desde el año 20 hasta ahora“, señaló el actor.

Cuando Polino le pidió que aclarara su postura, Gasalla criticó el accionar de los medios: “Acá se pone de moda que hay mujeres acosadas y por día, ustedes, el periodismo, muestran 50 mujeres. ¿Entendés? Es decir, me parece que la prensa escarba en una olla y va sacando lo que encuentra”.

Además, aseguró que en Argentina no se respeta a las mujeres, como sí ocurre en otros países. “Nosotros nunca subimos todos los escalones de la escalera -lamentó-. Yo viajo mucho y veo cómo se trata a las mujeres en Europa y en los Estados Unidos: con todo respeto. Las mujeres no lo tienen que pedir”.

No obstante, el actor consideró que “hay mucha gente que le interesa más salir en pelotas que actuar. ¿De qué se llenan las revistas de espectáculos o los sitios de Internet? De mujeres en bolas. Y hasta que las mujeres no digan: ‘Basta, no me pongo una tanga tan chiquitita’, van a seguir en pelotas”.

Ante esto agregó una frase polémica: “Les gusta que las vean en bolas, pero no les gusta que después digan algo de ellas”.

FUENTE: INFOBAE