Un conmovedor relato. Un hecho que estremeció por la magnitud del hecho. Graciela Alfano contó que fue abusada cuando era muy pequeña.

Todo sucedió cuando en la mañana de este jueves en “Nosotros a la mañana”, El Trece, la actriz realizó una fuerte declaración sobre su niñez al contar que sufrió violación.

“Fui una niña abusada entre los 4 a los 7 años, era un vecino, no hubo penetración porque la persona era impotente, se perfectamente lo que es denunciar algo y que no te crean, porque me pasó con mis padres”, explicó la actriz con lágrimas en los ojos.

Y continuó su relato. “Tengo 40 años de terapia con este tema, no para la sociedad sino para mí, y esa es la postura que creo para la victima. Las victimas de abuso necesitamos que los culpables sean castigados por la justicia, no por los amigos ni por la sociedad, no veo la justicia por mano propia, tenemos que estar atentos por los desequilibrios sociales”.

“La persona que me abusó esta muerta, a mí me hubiera dado un cerramiento que esta persona vaya presa. Las mujeres están haciendo un gran trabajo, muy difícil. Hay que mantener el equilibrio, avanzar”, finalizó la actriz.

Este relato se dio luego de que Alfano generara revuelo con la aparición de un video en el que defiende a Juan Darthés por la denuncia de violación de Thelma Fardin.

Cuando la mediática realizó un raid para justificar sus dichos, surgió su fuerte confesión.