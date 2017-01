Graciela Alfano deslumbró con su desnudo a los 64 años

Bellísima e infartante. Graciela Alfano no deja de deslumbrar a sus 64 años. Esta vez subió a las redes una foto suya completamente desnuda.

La rubia está en Carlos Paz, donde está haciendo temporada teatral con “Los Corruptelli”, junto a grandes figuras como Pablo Alarcón, Claribel Medina, Fabián Gianola, entre otros.

En sus tiempos libres aprovecha para postear sus actos, he aquí el resultado.

Este es el resultado de una vida sana y saludable a los 64!!! "When I get older … I"ll be a living goddess Paul! " #Go4It! pic.twitter.com/tnGDu6VwYP

— Graciela Alfano (@alfanograce) January 16, 2017