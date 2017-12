Con su homenaje a Sandro, Lourdes Sánchez obtuvo un puntaje perfecto

En la noche de este viernes Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras brillaron una vez más en el Bailando en donde compiten por cumplir con el sueño de la ONG sanjuanina Fundame que anhela tener un nuevo centro de rehabilitación.

La pareja de bailarines se presentó con un nutrido grupo de colegas y realizaron un recorrido por parte de la historia musical de Sandro. Fueron muy bien puntuados y antes de irse de la pista Gabo contó que el 10 de diciembre volverá a San Juan para participar de un evento solidario para recaudar fondos que servirán para la entidad que ayuda a chicos con cáncer y hemofilia.

Aquí los puntajes:

Ángel de Brito (10) analizó: “Felicitaciones, me gustó. Estuvo bien elegido lo que hicieron. El final con Fernando fue espectacular, la rompió. Lo mejor que vi hasta ahora”.

Pampita (10) consideró: “Funcionó perfecto todo, en ningún momento bajó la calidez de la coreografía. Siempre vimos a Sandro entre medio, era como ver un musical de él. Me encantó”.

Moria Casán (voto secreto) subrayó: “Esto ha sido extremo. La coreo fue diferente a todo lo que hemos visto, me gustó que no apelaron al golpe bajo. No sé qué adjetivo ponerle”.

Marcelo Polino (10) sostuvo: “Me encantó, se vio bien modernoso. Fernando, un genio total”.​

Total: 30 puntos.

Fuente: eltrecetv