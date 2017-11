Iúdica: “Las que inventaron que no hay que decir piropos son todas feas”

El conductor del programa Polémica en el Bar, Mariano Iúdica, está envuelto en una gran polémica debido a una denigrante frase que realizó mediante un debate por las quejas de las mujeres por el creciente acoso callejero que sufren a diario.

“Las que inventaron que no hay que decir piropos son todas feas, para emparejar para abajo con las lindas. Viene una fea y le dice a la linda ‘yo te defiendo, hagamos que no nos digan piropos’. ¡A vos no te dicen piropos por fea!”, manifestó el conductor en medio de un debate sobre el tema.