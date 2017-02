January Jones, infraganti tomando champagne en un bar de Buenos Aires

Impensado, no sólo por la hora sino también por la circunstancia. Desde que se hizo popular gracias a su papel de Betty Draper en Mad Men, January Jones se convirtió en una estrella de talla mundial y su presencia no pasa inadvetida en ninguna parte.

Luciano Banchero, periodista y conductor de radio Metro, contó a través de Twitter la sorpresa que se llevó al ver a la actriz en el bar del hotel Four Seasons de Buenos Aires, donde le tomó una foto y dio detalles de su encuentro.

“Pidió un champagne a las tres de la tarde. Regia”, twitteó, con humor. “La lección es: vayan a escabiar un lunes a las tres de la tarde al bar de un hotel. Se pueden encontrar con Betty Draper”, agrego, en alusión al personaje que interpretó en la popular serie.

January Jones también es parte de la comedia The last man on Earth y participó en la película X-men: Primera generación, entre otros trabajos actorales.

La confirmación de la visita de January Jones