Jimena Barón emocionó a todos con su coreo sobre la violencia de género

En ShowMatch comenzaron con la categoría ritmo libre y Jimena Barón decidió realizar una coreografía cuyo fin sea concientizar sobre la violencia de género.

La actriz interpretó a una mujer dominada por el patriarcado y al final repitió la frase de Eduardo Galeano: “El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del hombre a la mujer sin miedo”.

Su mensaje hizo emocionar a su madre, que observaba todo ya que estaba en el estudio, también, a todo el jurado que elogió su compromiso y lucha con la problemática.

En cuanto a las devoluciones, Laurita Fernández contó que, en medio del debate sobre el aborto, fue Barón la que la impulsó a que diga su verdad.

“Cuando empezó todo la lucha del feminismo no me animaba a contarlo por trabajar en un programa para chicos. Creía que era mejor no decirlo y Jime me dijo ‘Lau, tenés muchas chicas jovenes que te siguen, es importante que te sumes. Y me animé gracias al arengue de Jimena, me liberé y pude decir lo que creía y sumarme a esta lucha. Hay cosas en las que hay que involucrarse. Y Jime fue quien me impulsó a ser fuerte y decir ‘yo creo en esto'”, aseguró, con lágrimas en los ojos.

Peña se alineó a su compañera. “Podés decirlo, gritarlo. Sos el ejemplo de muchas mujeres que pasaron por lo que pasaste. Sos libre y eso molesta. Criás sola a tu hijo… Por tantas cosas te admiro y por tantas cosas me alegra que estés acá haciendo esto que fue hermoso. Fue hermoso porque este programa llega a muchas mujeres. Necesitamos empoderarnos para decir ‘Ni una menos, basta'”, reflexionó. Finalmente, obtuvo 30, el puntaje perfecto.

