John Lennon y Yoko Ono, su historia de amor en la pantalla grande

Una de las más famosa historias de amor del espectáculo llegará al cine. Se trata de una película centrada en el fallecido compositor John Lennon y la artista Yoko Ono.

Su historia de amor inició en 1966 durante una exposición de la creadora asiática, quien mostraba sus obras en una galería de Londres. Fue ahí donde el miembro de The Beatles conoció a una joven Yoko Ono, iniciando una mediática relación.

La pareja se casó tres años después en Gibraltar, y su amor quedó plasmado en el último número uno de los Fab Four en Reino Unido: el tema The Ballad of John and Yoko.

Con The Beatles disuelta en 1970, y Ono apuntada por décadas como la gran culpable de esa separación, la pareja siguió unida por el arte y la lucha por la paz, hasta la muerte de Lennon en 1980.

Todo formará parte del proyecto cinematográfico, que contará con la producción de la propia Yoko Ono. Al mando de esa labor estará el productor Michael De Luca, el mismo tras películas como La red Social, Capitán Phillips y la saga fílmica Cincuenta sombras de Grey.

“La historia estará centrada en su relación amorosa, el coraje y su activismo en Estados Unidos. Tenemos la intención de inspirar a la juventud de hoy para que se levanten y tengan una visión clara de cómo luchar por el mundo que quieren”, explicó De Luca, según The Hollywood Reporter.

A cargo del guión estará otro reconocido creativo: Anthony McCarten, nominado al Oscar por La Teoría del Todo, sobre el científico Stephen Hawking. El mismo escribirá el guión de una película centrada en otra icónica figura de la música: Freddie Mercury, en la futura película Bohemian Rhapsody.

Fuente: PrimiciasYa