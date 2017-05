Jorge Lanata: “A los 55 años me enteré de que soy adoptado”

Jorge Lanata sorprendió al ambiente al revelar que hace muy poco tiempo se enteró que es adoptado. Se dio a conocer la primera página del nuevo libro del periodista “Jorge Lanata: cuarenta años de periodismo y algo de vida personal”, en la que manifiesta la noticia.

“Soy adoptado. Lo sé desde hace pocos meses. Tenía 55 años cuando me enteré. Toda mi vida pensé que mi vínculo con el periodismo tenía que ver con una enfermedad de mi madre, víctima de un tumor cerebral que lesionó su centro del habla: ella no podía hablar. Mamá no podía hablar, yo preguntaba. Ahora sé que ella no era ella, o sí lo era pero de otro modo, y que mis preguntas intuían un secreto que busqué sin proponérmelo, casi toda mi vida. Si ‘ellos’ no eran ellos, yo ¿era yo? La pregunta es idiota. Lo primero que pensé cuando lo supe es que las largas manos de pianista de Bárbara, mi hija mayor, no venían de las manos de mi mamá”, confesó el periodista.

El periodista habría conocido esta situación luego de haber sido trasplantado. Fue Sara Stewart Brown, su ex pareja, quien le donó un riñón, la encargada de contarle esta situación ya que una tía del periodista se lo había confesado ante la posibilidad de que perdiera la vida en la intervención.

Fuente: Rating Cero.