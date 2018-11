Juego de Tronos estrenó el primer adelanto de su épica final

Una de las series más exitosas a nivel mundial estrenó un pequeño adelanto este martes e hizo delirar a los fanáticos que esperan ansiosos abril de 2019.

Every battle. Every betrayal. Every risk. Every fight. Every sacrifice. Every death. All #ForTheThrone . pic.twitter.com/WReVt473SH

El adelanto que dura 30 segundos y no muestra nada de lo que se viene para el próximo año, pero logra crear ansiedad mostrando los mejores momentos de la historia creada George R.R. Martin.

Hace unos días la revista Entertainment Weekly mostró la primera imagen oficial de la octava temporada. En ella se ve a Jon Snow (Kit Harington) y Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) abrazados en la nieve. La relación entre ambos protagonistas fue lo más comentado en la pasada temporada.

The first official photo from #GameOfThrones’ final season is here! Get exclusive details on the most impossible finale in TV history in our report from the #GoT set: https://t.co/wjWGa4K2Yr pic.twitter.com/59aFZkCR0U

— Entertainment Weekly (@EW) 1 de noviembre de 2018