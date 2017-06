Kate Rodríguez difundió parte de la producción que se verá en Playboy

Una mujer infernal con producciones muy hot. Se trata de Kate Rodríguez quién publicó un adelanto de una impactante producción de fotos.

La panameña publicó algunas de las imágenes y la tapa que se verá en la nueva edición de Playboy.

“Estoy súper contenta. Todos los días me sorprendo de lo versátil que es estar con profesionales como Gerardo Rozín (en “Morfi, todos a la mesa”), estoy chévere”, comentó Kate.

Ante la repercusión que tienen sus fotos y videos en las redes, comentó: “No sabia. Como no tengo mi familia acá estoy muy pegada a las redes sociales. Me hacen declaraciones de amor, me escriben cosas lindas… Me divierte mucho lo que me escriben”.

Mira el adelanto de la producción

PH/MAKEUP: Angie Monasterio Modelo: @katepma Direccion de arte: @fran_typos Styling: @liberofilms Una publicación compartida de Angie Monasterio (@angiemonasterioph) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 10:42 PDT