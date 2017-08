Kendrick Lamar, el gran ganador de los MTV Video Music Awards 2017

El rapero Kendrick Lamar ganó el premio al Mejor video del año gracias a su sencillo “Humble”, en la entrega de los MTV Video Music Awards que se celebró en Los Ángeles.

El artista angelino, que competía en ocho categorías, ganó en total seis galardones, entre ellos los de Mejor video de hip-hop y Mejor dirección.

El premio a Canción del año fue para Lil Uzi Vert por “XO Tour Llif3” y Ed Sheeran fue el Mejor artista del año.

También recibieron galardones Twenty One Pilots, Kanye West, Khalid, Zayn en colaboración con Taylor Swift, y Zedd y Alessia Cara.

Los premios comenzaron con un marcado tono político, cuando Katy Perry, la maestra de ceremonias, mostró un periódico anunciando que “el mundo está en llamas” y Paris Jackson llamó a resistir a los neonazis.

“El mundo va bien, ¿no? Todo va súper bien. Tal vez no tanto”, dijo Perry tras descender del techo del escenario en un traje espacial.

En tanto Paris Jackson, hija del difunto rey del pop Michael Jackson, concedió el primer galardón de la noche, el de Mejor video pop del año, al grupo Fifth Harmony.

También se llevaron premios Sean, por "Light"; Alessia Cara, por "Scars To Your Beautiful"; y Taboo y Shailene Woodley, por "Stand Up / Stand N Rock #NoDAPL".

