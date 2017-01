Kristen Stewart dijo que Donald Trump estaba obsesionado con ella

En el marco de la promoción de su cortometraje “Come Swim” estrenado en el festival de Sundance, Kristen Stewart dio una entrevista al portal de Variety en el que se desvió del tópico cinematográfico para narrar un episodio que la une Donald Trump.

La actriz rememoró unos viejos tuits del flamante presidente de los Estados Unidos, en los que opinaba sobre el triángulo amoroso entre Kristen, Robert Pattinson y Rupert Sanders.

Cabe aclarar que la actriz tuvo un affaire con el director y tuvo que pedirle disculpas a su ex de manera pública.

“Trump estaba enojado conmigo hace unos años, estaba obsesionado conmigo, lo cual es una verdadera locura, no puedo entenderlo, es algo que me supera” expresó la actriz de Crepúsculo.

Trump había tuiteado un consejo para Pattinson: “No debería aceptar de vuelta a Kristen Stewart; lo engañó como un perro y lo volverá a hacer, él puede aspirar a algo mejor” enfatizó el presidente.

“En ese momento era una celebridad, no tenía otras referencias sobre él, pero ahora en retrospectiva me parece una locura todo” aseguró Kristen y aludió a lo que le genera la reciente asunción de Trump: “Nunca fui una persona muy cargada políticamente, pero en este punto no se trata de una cuestión política, se trata de una cuestión humanitaria (…) deberíamos formar parte de algo en lo que creemos, no le quiero decir a nadie cómo tiene que sentirse, pero estoy segura de que todos sentimos lo mismo” concluyó Stewart.

