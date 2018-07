La actriz que se convirtió en funcionaria política

Hoy asumí como secretaria de Cultura, artes y espectáculos de #Avellaneda Un gran desafío en mi vida. Inspirándonos en ejes transversales en todas las áreas culturales; La lucha por más derechos para las mujeres. @magdalenasierrauc Una patria libre ,Justa y soberana . Memoria,verdad y justicia . Gracias @jorgeferraresi por esta gran oportunidad 💪🏻✌🏼🎭🎼🇦🇷

A post shared by Victoria Onetto (@victoriaonetto) on Jul 2, 2018 at 8:20pm PDT