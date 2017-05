La artista Ariana Grande confirmó que realizará su recital en Argentina

Después de haber trascendido que la artista no continuaría con su gira, se confirmó que Ariana Grande no cancelará su show en Argentina previsto para el 5 de julio, en el marco de la gira The dangerous woman tour.

A través de un comunicado de prensa, desde la productora afirmaron que el concierto será en el DirecTv Arena a las 21, y que la venta general comenzará el 29 de mayo.

La artista pop de 23 años canceló su show en Londres del pasado 23 de mayo luego del atentado. Fuentes cercanas aseguraron al sitio TMZ.com que la joven se encontraba en un estado de histeria. El resto de su gira europea, por el momento, sigue en duda.

Fuente: RatingCero