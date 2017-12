La ex chica del clima se achicó las lolas

La panelista de Intrusos, Mina Bonino, decidió pasar por el quirófano para sacarse los implantes de silicona de los pechos. La ex chica del clima de Tyc Sports, utilizó Instagram para explicar los motivos de su decisión de someterse a la cirugía.

Así como hace dos años me rellenaba el culo con bombachas para no parecer tan flaca, también tomé la mala decisión de operarme las tetas para que compren algo que no es. Porque lamentablemente la TV, muchas veces, te impone eso, que si no tenés teta y culo no llegas a ningún lado”, posteó en la red social junto a una imagen de ella en la clínica.

“Hoy que tengo la posibilidad decido sacármelas porque entendí que no tengo que conformar a nadie más que a mí misma, y yo nunca había estado conforme”, agregó la periodista.

En la misma publicación, Bonino contó que se tomará esta semana para recuperarse y reconoció que le quedarán más cicatrices luego de esta nueva intervención quirúrgica. Más allá de esto, reflexionó: “Son cicatrices que en fin me recordarán el paso de haber tomado malas decisiones”.

Horas más tarde, la periodista decidió contar cómo se siente luego de la operación

Leí todos los mensajes que me pusieron y de verdad me sorprende la cantidad de cosas lindas que me dijeron, estoy contenta. Son cosas que a uno lo ponen bien y no estoy acostumbrada a recibir así amor jaja 😍😍 Me chupa un huevo el que piense que hago esto para figurar, si mi mensaje le llega a 1 de 100 personas yo ya me siento reconfortada. Gracias @dr_felicef por hacer que no tenga niiiii un poco de dolor y tenga una sonrisa a pesar de tener 3773737 puntos en las tetas jajajaja Una semana para descansar y recuperarme. Buenas noches ❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Mina Bonino (@minabonino) el 11 de Dic de 2017 a la(s) 4:25 PST

