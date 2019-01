La furia de Lali Espósito antes de venir a San Juan

La ex Teen Angels Lali Espósito se enojó con dos revistas que publicaron un relato sobre una futura convivencia de ella con su novio Santiago Mocorrea en Miami.

Pronto y Paparazzi publicaron una información referida a la convivencia de Lali con su pareja en Miami, Estados Unidos.

Sobre esta noticia, Lali posteó en Twitter: “Me encuentro en revistas contando que me voy a vivir a Miami con mi novio porque mi disquera me lo exige. Jamás hice esas notas porque además no es verdad. Pensé que las información se chequeaba, pero…”