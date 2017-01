La Tota Santillán está acusado por violencia de género

La Tota Santillán se separó de su mujer Sol, quien lo acusó por violencia de género por lo que no puede ver a sus dos hijas Camila (6) y Mía (5), ya que tiene una restricción perimetral.

“Busca destruirme. (…) Es un calvario. De verdad, estoy viviendo una pesadilla. Mi ex tiene todo el derecho de estar con su empleada, pero no tiene derecho a no dejarme ver a mis hijas”, expresó La Tota a Pronto y dejó entrever que su ex lo dejó por otra mujer.

“El año pasado Sol se divorció de mí por WhatsApp. Estábamos con problemas, pero íbamos y veníamos. Y, de repente, empezó a tener cambios drásticos”, agregó y luego detalló: “Decidió vivir con la empleada doméstica, Yanina Cuadra. Era nuestra empleada y ahora vive con ella. Qué va a hacer… Por eso el papá me puso la perimetral. Es un abogado penalista que viaja mucho a Europa y Miami”.

“El año pasado me obligó a que le diera a las nenas para que viajaran a Orlando. Les firmé el permiso, aunque él sabía que yo soñaba con llevarlas a Disney… Tengo fotos de esta chica vestida con la ropa de mi mujer. En su estado de WhatsApp pone ‘la locura más linda fue enamorarme de tí, nena’. Así la descubrí yo. Tenía dudas, algo intuía… Esto fue hace casi un año”, completó.

La palabra de la Tota Santillán en las redes

Fuente: RatingCero