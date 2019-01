La solidaridad ante todo. Lady Gaga busca eliminar la canción que hizo con R. Kelly en el año 2013, “Do What U Wan”.

Cabe recordar que la cantante, víctima de agresiones en el pasado, de esta manera se solidariza con las acusaciones contra el músico.

“Como víctima de asalto sexual, hice la canción y el vídeo en un momento oscuro de mi vida, mi intención era crear algo extremadamente desafiante y provocativo porque estaba enojada y todavía no había procesado el trauma que había ocurrido en mi propia vida”, añadió la artista.

Cabe recordar que Gaga fue agredida sexualmente a los 19 años y ello marcó profundamente su vida, por ello no dudó en solidarizarse con las víctimas.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i

— Lady Gaga (@ladygaga) January 10, 2019