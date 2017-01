Lali Espósito y un mensaje para quienes “golpean con sus palabras”

Fuee un 2016 muy intenso para Lali Espósito. En lo profesional, la cantante ratificó su éxito a fuerza de numerosos shows nacionales e internacionales, en los que presentó su disco Soy. Sin embargo, en lo personal, la carismática artista debió enfrentarse a la mediática separación de Mariano Martínez y a las duras palabras de su ex que se filtraron en un audio, con las que trató a Lali de “nefasta” y “despechada”.

Con la diplomacia que la caracteriza, la cantante decidió enfocarse en lo positivo de su año y jamás alimentó las polémicas. Con motivo de la llegada del 2017, Lali dejó un mensaje a sus seguidores en Instagram en el cual rescató los grandes sucesos de su 2016, pero sin olvidarse del costado negativo que éste trajo consigo.

“Se que el año que viene va a ser INCREÍBLE. Voy a trabajar para eso y para todas esas personas que me quieren valoran y siguen. También para aquellos que aun no me conocen! A quienes critican, hablan sin tener ni idea, golpean con sus palabras, mienten, usan y proyectan sobre otros y se manejan desde la violencia les deseo amor y buenas energías. BOOMERANG bb’s! GRACIAS a mi equipo de trabajo tan hermoso” escribió Lali, omitiendo los nombres de quienes le hicieron daño en el año que acaba de irse.