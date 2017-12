Las 12 noticias del mundo del espectáculo que causaron más impacto

Durante este año, la farándula dejó cientos de noticias que generaron alto impacto. Desde separaciones, nacimientos, fuertes declaraciones y peleas.

Reviví cuáles fueron las más destacadas:

ENERO: El año comenzó con el descuido virtual de Nancy Pazos, que publicó sin querer una secuencia de fotos en topless que provocaron una revolución en las redes sociales.

FEBRERO: La entrevista a Federico Luppi que fue muy criticada y polémica ya que el actor que luego falleció en octubre, apuntó contra el gobierno de macrista y expresó: “No llego a fin de mes“.

MARZO: Un escándalo internacional sacudió a la bella Emma Watson. Un hacker publicó fotos íntimas de la actriz de Harry Potter, sumándose al Celebgate.

ABRIL: Al grito de “peleá como un hombre“, Roberto Navarro se agarró a las piñas con Baby Etchecopar. Los videos no tardaron en llegar a las redes. La escena se vivió en los pasillos de Radio 10.

MAYO: Se destapó el escándalo sexual que tuvo como protagonistas a Daniel Scioli y Sofía Clérici, y que provocó la ruptura de la relación del ex Gobernador con Gisela Berger. Pero no terminó todo ahí, ya que días después se conocía la noticia del embarazo de Berger, y su polémica declaración: “Daniel quería que me haga un aborto”.

JUNIO: El escándalo más fuerte de 2017 fue el #PuntitaGate. El 12 de junio salieron a la luz los primeros chats entre Natacha Jaitt y Diego Latorre. Luego comenzaron a conocerse los audios con frases impactantes: desde “vaciame bien los huevos“, hasta “me tengo que preparar para garchar con vos“.

JULIO: Tras la separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero, fueron varios los temas que rodearon a la pareja. Pero uno de los que más ruido mediático generó, fue el rumor de una foto que confirmaría la infidelidad de la modelo con Pablo Cosentino.

AGOSTO: fue el momento más complicado en la relación entre Pampita y la China Suárez, en el que terminaron involucrados Marley (por una foto que se sacó con la novia de Vicuña) y Marcela Tauro. Lo que detonó la bomba fue un enojo de la China, quien puso condiciones para viajar con el conductor. Y allí comenzó un ida y vuelta con la periodista de Intrusos. Es que luego que la actriz le contestara, Tauro le cerró la boca al recordarle algunas frases del pasado.

SEPTIEMBRE: Cada vez más sensual, Lali Espósito sorprendió con una frase: “Me encanta coger“, lanzó la cantante al realizar una serie de confesiones.

OCTUBRE: El escándalo de acosos y abusos cometidos por Harvey Weinstein fue el tema que concentró la atención de todos ese mes. Pero entre todas las experiencias, el impactante relato de Mimi Haleyi (“Me hizo sexo oral por la fuerza mientras tenía mi periodo”).

NOVIEMBRE: Cande Tinelli ha sido uno de los personajes que más interés despertó a lo largo de este año. Ya sea por sus desnudos, sus tatuajes o amores. Pero su deseo de cumpleaños se llevó todos los premios, ya que la hija de Marcelo pidió conocer al “Negro de WhatsApp”, y sus amigos la sorprendieron.

DICIEMBRE: El año terminó con otro Tinelli en la escena. Es que tras su desvinculación del Grupo Indalo, Marcelo se enteró que para su regreso a la televisión en 2018, no podrá utilizar la marca ShowMatch. Claro que el conductor ya tiene un As bajo la manga para el nuevo nombre del ciclo.

