Laurita Fernández y Fede Bal confirmaron su relación

Después de negarlo en varias oportunidades, Fede Bal y Laurita Fernández definieron blanquear su amor a través de la tapa de una revista. Además, la rubia contó en un programa de televisión que están saliendo.

Los ex participantes del Bailando protagonizaron la portada de la revista Gente de esta semana, con una imagen en la que se los pude ver hablando muy de cerca, sonrientes bajo el título: “Nos merecemos una chance”.

“Tras muchas idas y vueltas, el actor de 27 años y la bailarina de 25 confirmaron su romance. Después de un año difícil para ambos, con acusaciones de violencia e infidelidades, lo que comenzó en ShowMatch como amistad, terminó en un amor que ya no pueden ocultar”, adelantó la publicación.

En Los ángeles de la mañana, Laurita negó que estuvieran de novios, aunque confirmó que sí están saliendo. “No está el título, pero ninguno va a salir con otro, hay exclusividad”, dijo y agregó: “Veremos cómo sigue, si no funciona, no salimos más y listo”.

“Me siento super feliz y re tranquila, no me arrepiento de nada que haga desde el amor”, dijo al ser consultada por las posibles críticas que seguro no tardarán en llegar.

Sobre cómo afectaría a sus trabajos la relación, dijo que no sabe, pero que cree que la química que hay ahora entre ellos, podría “sumar”.

La portada con Laurita y Fede