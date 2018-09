Llega a Argentina “Pose” la primera serie con lenguaje inclusivo

En poco tiempo llegará a Argentina una serie que tendrá un condimento innovador, la traducción será realizada con subtítulos en lenguaje inclusivo.

Se trata de Pose, una ficción que, además, posee el reparto LGBTQ más grande de la historia. La misma tiene como idea principal dejar de lado el masculino gramatical para referirse a conjuntos de personas más de un género.

“Es una serie inclusiva que tiene más de 120 actores trans. Los subtítulos también son inclusivos. Se estrena en octubre. Los felicito y me encanta la iniciativa y me contaron que la serie está buenísima. A mi hermano se le ocurrió la idea de hacer los subtítulos inclusivos, que es lo que más me gusta”, expuso la China Suárez ya que la idea fue propuesta por Agustín, su hermano.

Ambientada en Nueva York en 1986, durante sus ocho episodios contará las historias de la comunidad trasexual en medio de la revolución del género, la liberación sexual, los casos de discriminación, las enfermedades de transmisión sexual y cómo todo formó parte de la escena social, artística y literaria de la ciudad en aquella época.

La serie podrá disfrutarse a partir del 5 de octubre por Fox Premium.

Fuente: Minuto Uno.