A los 90 años, murió Chuck Berry

El estadounidense Charles Edward Anderson Berry, mejor conocido como Chuck Berry, uno de los pioneros del rock and roll, murió este sábado en su casa de Misuri, en los Estados Unidos. Tenía 90 años.

El guitarrista, catalogado como uno de los mejores de todos los tiempos, tuvo sus momentos de mayor notoriedad en las décadas de los 50 y 60. La policía de Misuri, su estado natal, informó que servicios de emergencia atendieron una llamada de urgencia pero no pudieron salvar al músico.

Berry se convirtió en una leyenda del rock con su paso de baile frenético y sus riffs inconfundibles, como en los temas “Johnny B. Goode”, “Sweet Little Sixteen”, “School Days”, “Rock and Roll Music” y “Back in the U.S.A.”. Su primer éxito fue “Maybellene”, editado en 1955.

Además influyó a músicos de toda una generación, como los Rolling Stones, los Beatles y los Beach Boys. De hecho, el guitarrista había anunciado el 18 de octubre del año pasado -cuando cumplió 90- que lanzaría un disco nuevo en 2017.

“Después de Elvis Presley, solo Chuck Berry ha tenido más influencia a la hora de dar forma y desarrollar el rock & roll”, se puede leer en la biografía del guitarrista y cantante en el Salón de la Fama del Rock.

De hecho, la música de Berry también se quedó con escenas memorables de películas como “Volver al futuro” o “Pulp Fiction”.

La familia de Berry pidió privacidad en este duro momento.