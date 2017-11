Luciana Salazar con “pánico” ante el inminente nacimiento de su hija Matilda

Luciana Salazar está a punto de convertirse en madre por primera vez y contó que está muy nerviosa y que casi no duerme de la ansiedad.

“No puedo dormir. Tengo una mezcla de ansiedad, preocupación, emociones. Imagino situaciones en mi cabeza. A veces me despierto angustiada; tengo una pesadilla últimamente: sueño que me olvido de cosas fundamentales para ese día, como hablar con una persona que se tiene que encargar de algo del bebé. Me levanto alterada, me agarra como pánico y me despierto. Pero no hay ninguna persona que me haya olvidado de llamar. Deben ser preocupaciones”, contó Luli.

En diciembre recibirá en brazos a Matilda, quien fue concebida a través de la subrogación de vientre.

“Hubo un ensañamiento por mi decisión de ser mamá con vientre subrogado”, dijo Luciana

Luciana viajará a los Estados Unidos para estar presente en el parto de su hija. “La bebita nace en Sarasota. El 27 de noviembre me voy con mis papás y mi mejor amiga. Después caen mis hermanas. Alquilé un departamento para que podamos estar todos, más o menos un mes y medio”, finalizó.

Fuente: Telefé Noticias.