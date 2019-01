Maradona contra Oliva: “No soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza”

“No soy un ‘pegador’, pero era para arrancarle la cabeza”. Con esa frase poco feliz, Diego Maradona se refirió esta tarde en Intrusos a su separación de Rocío Oliva, su pareja durante casi 6 años.

“Rocío tiene firmado un papel en el que indica que no puede decir absolutamente nada. (…) Hoy está fuera de mi vida. ¿Si se portó mal? Eso está en manos de los abogados. Me hizo de todo. Yo termino esta entrevista y llamo a Matías Morla [su abogado], porque este rally que está haciendo en sus vacaciones, lo está haciendo con plata mía”, señaló el director técnico de Dorados de Sinaloa.

Además, Maradona se refirió a la casa en Bella Vista en la que hoy vive parte de la familia de Oliva, y que fue obligado a abandonar a mediados de diciembre, cuando sobrevino la separación: “Esa casa es mía, y me la voy a quedar. Lo lamento. Si vos no sabés mantener a tu hija y no le das un buen correctivo. Yo no soy Papá Noel, que va por los colectivos preguntándole a la gente qué necesita. Yo trabajo, como trabaja todo el mundo”.

Luego, se mostró muy resuelto al momento de hablar sobre su separación. “El amor con Rocío está muerto. Ella no me despierta nada. Hace mucho tiempo que duermo solo. En Dubai, ella esperaba a que yo me durmiera para ir a sacarse fotos y mostrarle a sus amigos. Ya estaba muerto todo”, señaló. “Ahora, que se divierta mientras pueda porque tiene causas penales, como el robo de los aros de mi vieja. Tendrá que pagar en Dubai. Voy a reactivar todo, y me va a conocer”.

Maradona también habló sobre la salud de Diego Fernando, el hijo de 6 años que tuvo con Verónica Ojeda. “Tiene una señora que lo cuida todo el día. También está la madre, y quiero que me lo traiga todos los días que yo esté en Buenos Aires. ¿Para qué? Porque me dijo ‘papá’ por primera vez”, explicó. “Es una mole dulce. Le tenemos que dar más dulzura, más cariño. Tenemos que estar con él”, dijo sobre su reciente acercamiento con el pequeño.