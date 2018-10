El estreno de la película “El Potro, lo mejor del amor” trajo al presente algunas historias y anécdotas del fallecido cantautor cordobés Rodrigo Bueno que falleció en el 2000.

De hecho, el film fue tema de debate en programas de televisión por las fuertes escenas del cantante vinculadas al mundo de las drogas, la violencia de género y el desenfreno sexual.

En este marco, Marixa Balli , ex novia del cuartetero y personificada en la película por Jimena Barón, fue invitada al programa PH Podemos Hablar. Allí reveló dos repudiables episodios que vivió junto a Rodrigo a raíz de sus celos e inseguridades.

Todo comenzó en el segmento “punto de encuentro”, cuando el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff , le dijo a su invitada: “Me contaron que en uno de esos juegos él te había atado aparentemente y luego se habría ido y se olvidó de vos”.

Pero la ex vedette, actriz y cantante tropical explicó su versión: “No se olvidó. Él me ató en un hotel en donde paraba, me puso esposas porque no lo quería acompañar a unos shows justo un viernes a la noche que yo tenía libre”, aclaró rápidamente Marixa.

Y continuó: “Le dije ‘me voy de joda con mis amigas’ y me dijo ‘ah, mirá qué bien’ y cuando me preguntó a dónde íbamos le respondí ‘vamos a comer y después para allá y para acá…’ entonces me cazó de la mano, imaginate 1,90 casi de altura, y me dejó esposada”.

“Lo hizo de bronca y yo pensaba ‘ay si tengo ganas de ir al baño qué terrible, qué situación’, entonces me llevó al lobby del hotel y me esposó a una silla, para que me acompañen si tenía que ir al baño. Quiso ser generoso…”, opinó la intérprete de La cachaca.

Luego, Marixa remarcó que el micro del Potro se fue del hotel a 22 y regresó 8 horas más tarde. “Estuve todo el tiempo ahí… Mi relación con él fue un capítulo aparte en mi vida, me hizo muchas cosas pero porque yo también era caprichosa”, dijo la ex cantante intentando justificar lo injustificable.

En tanto, en ese mismo momento, Balli recordó otro violento acto : “Íbamos a una fiesta fantástica en Córdoba, yo me había llevado un vestido soñado y a él esas cosas lo transformaban”.

“¿Era muy celoso?”, le preguntó Andy. “Muy celoso pero bueno qué me importaba, semejante bombón yo me bancaba todo”, contestó ella.

Y siguió: “Entonces yo le mostraba ‘mirá que hermoso este vestido’ y él vino con una tijera y lo descosió, lo rompió todo. Fue un garrón porque llegué a la fiesta con el jean con el que había ido en el avión y él divino, con un smoking. Encima me hacía quedar para el ‘tuje’, le decía a la gente ‘se vino en jean porque no le pareció muy importante’, yo no lo podía creer pero era una forma de juego”.

“Lo que me estás contando es lo peor del amor, no lo mejor”, se sinceró el conductor del ciclo. “No, eso es pasión”, aseguró Marixa.

FUENTE: CLARÍN