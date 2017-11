Un mediático famoso confesó haber salido con “la cheta de Nordelta”

Se trata de Jacobo Winograd, quien admitió a BigBang News haber salido con la “cheta de Nordelta”. “Salí con ella un par de noches, pero igual la conozco. La Süller es inocente al lado de ella. Le gusta la billetera. Le gustan más los medios que laburar”, aseguró Winograd.

Además, el mediático confesó: “No es cheta, no es cirujana. No existe. Toma más leche que la Süller”. Prosiguió diciendo: “Lo de su consultorio es mentira, no es cirujana. Vayan al consultorio y vean que todo es mentira. Es más, la foto del auto donde esta ella no es real.. no es ella. No es una nena. Y no la conoce nadie en Nordelta. No existe”.

Para finalizar, añadió: “Que no me llame porque la mando a la mierda. Cómo va a hablar así de los pobres. Se mete con los que toman mate, está loca. Esto es porque no hay tema. Ella suele viajar con millonarios, fue a Miami varias veces, pero no tiene un mango”.

Fuente: Telefé Noticias.