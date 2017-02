Metallica suspendió un show por problemas de salud de James Hetfield

Malas noticias para Metallica: el grupo tuvo que posponer un show en el Royal Arena de Copenhague después de que James Hetfield se lastimara las cuerdas vocales mientras cantaba la noche anterior.

“Estamos muy apenados de compartir con ustedes que la salud de James, y especialmente su garganta, no están mejorando y las órdenes médicas dicen que no puede cantar ni una sola nota”, informaron a través de las redes sociales. Recién volverán a tocar en esa ciudad el 2 de septiembre.

James is under strict doctor’s orders to not sing a single note. Sadly, tomorrow’s gig is postponed until Sept 2. https://t.co/gqwlgI5nym pic.twitter.com/WxY3Dbm1g5 — Metallica (@Metallica) 4 de febrero de 2017

A Hetfield se lo vio con muchas molestias durante el primer show en la capital danesa y varias veces interrumpió la presentación para decir que no se sentía bien y que le costaba cantar, pero igualmente decidió continuar. “Me siento terrible, no sonamos bien. No los quiero decepcionar, pero tengo que parar, no es justo para ustedes, que pagaron mucha plata para venir acá”, dijo en uno de los parates entre tema y tema. “Los quiero y los aprecio un montón, pero tengo que parar”, insistió y el público lo alentó a que siguiera cantando.

