Mirá cómo vivió Mónica Ayos el terremoto en México

Recien! #temblor 8.1 en #Mexico la tierra se movió groso. ESTAMOS BIEN. En Condesa, cumple de @fapizzorno y de @mlaura_makeup con @gabrielblancoi @fumazoni @masjessica y muchos mas!!! Tembló grosoooooo. Por primera vez en 7 años lo sentí así de fuerte…LA TIERRA RUGE… EL PLANETA Y SU FURIA… #terremoto #sismo #sismoenmexico #sismo8.1

A post shared by Monica Ayos (@monicaayos) on Sep 7, 2017 at 10:28pm PDT