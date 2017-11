Mirá las frases más polémicas de María Martha Serra Lima

María Martha Serra Lima, fallecida el jueves 2 de noviembre por un cáncer de páncreas, generó en distintas oportunidades gran polémica por sus dichos. Todos fueron propios de su personalidad y sinceridad.

Una de las frases que causó más revuelo fue la que hizo en noviembre del 2016 en el programa “Debo decir”, de Luis Novaresio. La artista se mostró en contra de las expresiones públicas de afecto entre dos personas del mismo sexo.

“Ver a dos chicas besándose en la boca apasionadamente en un boliche de tomar café, no de gente joven, a mí no me gusta. Ni dos hombres. Me choca, me molesta, son cosas que las pueden hacer y las hacen pero no que estén mostrándolo delante de la gente, porque no todo el mundo está de acuerdo en ver eso, casi nadie”, había sostenido.

En febrero de 2017, formuló otras expresiones desafortunadas en el marco de una manifestación denominada “Tetazo”, en contra del machismo y en reclamo por “la soberanía de los cuerpos”.

“Me pareció espantoso, no cualquiera puede mostrar el pecho porque no todos son lindos. Menos en la calle con tipos que agredían, un tipo salió todo ensangrentado (…) me deprime muchísimo como mujer”, había asegurado.

“A mí el Tetazo no me representa, no me llegó nada y no creo que a mis hijos les gustaría que ande mostrando así, con tipos, en una esquina”, agregó.

Otra escandalosa frase fue formulada también en el mes de febrero del corriente año en el programa “Desayuno Americano” cuando llamó “negritos cabezas” a supuestos ladrones adolescentes.

“Ayer cuando llegaba a mi casa, en la calle Peña, mi chofer me dijo: mira esos dos negritos cabezas. Y eran dos chicos que se hacían los que tocaban timbre y estaban para robar”, había sostenido.

“No los vimos robar, pero tenían la actitud y esas caritas así…”, añadió.

