El martes por la tarde el colectivo de Actrices Argentinas se unió para apoyar a Thelma Fardín quien denunció públicamente al actor Juan Darthés que la acosó y violó en medio de una gira de Patito Feo en Nicaragua.

Poco después del revuelo que se armó en redes sociales comenzó el movimiento #Mirácómonosponemos en apoyo a Fardín y el hashtag ya es tendencia en Twitter.

hasta que no somos libres todas no es libre ninguna #MIRACOMONOSPONEMOS pic.twitter.com/5QoCr9OnYA

No importa si fue hace 2, 3 o 10 años de lo ocurrido, a NO CALLARSE MÁS, dejen de naturalizar cada abuso y justificarlo. DEJEN DE DECIR ESTO ¿Por qué no denunció antes?, ¿Por qué no habló cuando sucedió? Nunca es demasiado tarde.#MiraComoNosPonemos pic.twitter.com/5TPbz4aRkv

— Giuliana . ღ (@Giuuly994) December 12, 2018