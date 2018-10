Mirko tiene novia: mirá el video de su primer beso

irko Wiebe se convirtió en una verdadera celebridad. Como cualquier estrella, el pequeño bebé de Marley tiene sus seguidores y también sus propias admiradoras.

Embobado con el crecimiento de su pequeño, el conductor compartió un emocionante video el que muestra el momento exacto en el que da su primer beso.

“Cuando te autorizan a darle un beso y vas por el mordisco”, escribió el conductor en su cuenta oficial de Instagram y difundió el video en el que Mirko le da un mordisco a su amiguita, India.

Días atrás, Marley confirmó que tiene intenciones de agrandar la familia para darle un hermanito y compañero de vida a su hijo.

“Siempre quise ser papá y Mirko me vive dando abrazos, me expresa su amor todo el tiempo y me derrito. Mi hijo es mi mejor proyecto, de toda mi vida”, dijo el animador en diálogo con Catalina Dlugi, en su programa Agarrate Catalina.

“Es mucho trabajo cuidar un hijo, pero siento que es importante crecer con un hermano ya que se arma tu futuro de otra manera. Tenés alguien con quien compartir tus experiencias, con quien criticar o quejarte de tu papá”, agregó.

Fuente: Caras