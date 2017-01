Mónica Farro y su ardiente confesión sexual

Mónica Farro, la uruguaya reconocida por ser una bomba sexual por muchos argentinos, no estaría viviendo su mejor momento íntimo, y según confesó, no tiene sexo hace dos meses.

De novia con Juan Suris, que sigue preso, la rubia admitió que “cada vez le cuesta más la parte sexual”.

“La relación con Suris sigue perfecta, seguimos en pareja, y lo sigo esperando. Me cuesta la parte sexual”, detalló en el programa de Ulises Jaitt.

“Hace dos meses que no voy y no tengo relaciones y hasta marzo no voy a poder ir. Juan quiso tener un hijo mil veces pero yo dije que no voy a estar sola con un hijo”, completó.

Fuente: RatingCero