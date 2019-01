Moria sobre el Colectivo de Actrices Argentinas: “Eso me parece una manada”

Moria Casán apuntó fuerte contra el movimiento de actrices argentinas que apoyó la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés.

La conductora opinó luego de que Isabel Macedo dijo que no le gustó el accionar del grupo femenino con respecto al caso de violación que denunció Thelma.

“No me siento cerca del Colectivo de Actrices Argentinas. Siento que nadie me representa, puedo estar de acuerdo en algunas cosas, pero nunca podría ser parte de un colectivo porque eso me parece una manada”, indicó en “Agarrate Catalina”, por la Once Diez.

Luego, concluyó: “No tengo un criterio para la vida. Algunos casos me parecen, otros no. Entonces no puedo pertenecer. Además, yo no voy en tren voy en avión como dice Charly (García)”.

Fuente: Primicias Ya