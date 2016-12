Murió He-Man: DC Comics le puso fin al héroe de los ochenta

Todo era felicidad cuando hace pocos meses, DC Comics lanzaba al mercado el título He-Man/Thundercats, una aventura que cruzaba los caminos de estas dos populares animaciones de los ochenta. Muchos lectores se sumergían con entusiasmo en una historia que prometía diversión y adrenalina, pero el relato fue mucho más oscuro de lo que varios pudieron anticipar.

La aventura cuenta el enfrentamiento conjunto de He-Man y Lion-O versus sus antagonistas históricos, Skeletor y Mumm-Ra. Pero mientras la saga avanza, de golpe sucede lo impensado: Mumm-Ra se roba la mítica Espada del poder y con ella apuñala al príncipe Adam (alter ego de He-Man), causándole un daño irreversible que terminó llevándolo a la tumba, en un golpe directo a muchos adultos que de niños disfrutaron de estos personajes.

Aunque puede que no todo esté perdido… porque teniendo en cuenta las muertes y resurrecciones que tan usualmente suceden en las historietas de superhéroes, no sería de extrañar tener al campeón de Eternia entre los vivos en un futuro no muy lejano.