Murió María Marta Serra Lima debido a un cáncer de páncreas

Una triste noticia se conoció en la mañana del jueves. Falleció la cantante María Marta Serra Lima a los 72 años de edad. La mujer se encontraba internada en terapia intensiva en Miami debido a dos operaciones que había tenido. Se había sometido a dos operaciones muy complicadas en la espina dorsal, debido a los fuertes dolores lumbares y de piernas que sentía desde hace tiempo.

“O me opero o no camino más, esa es la verdad. Tengo mucho miedo porque son operaciones muy difíciles, vi en Internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo”, dijo Serra Lima hace poco más de un mes.