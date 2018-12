View this post on Instagram

Así nacía mi obra de arte!!!!! El 12/12 a las 21:40 hs nacía el amor más puro de mi vida, mi bebé @salvadorurielok , con 2 kilos 900 y es un angelito hermoso!!!!!!, fue cesaría porque rompí bolsa y no dilate nada, tengo algunos dolorsitos pero de tanta Alegría y emoción todo pasa a en segundo plano… Gracais hijo por hacerme mamá, gracias dios Dios por esta bendición, Gracias a toda mi flia y amigos por ser incondicional , gracias al doc @nachoptomasone por traer este milagro al mundo y a todos ustedes por tantos mensajes de amor!!!! #BienvenidoSalvador,EnMiVidaTuLllegaEsLoMejor.. ❤️🐣👼✨🍼