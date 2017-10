Nació Felipe, el hijo de Florencia Peña

Florencia Peña (42) se convirtió en mamá de Felipe en la tarde del jueves. El pequeño es fruto de su relación con el abogado Ramiro Ponce de León (42). Según contó Luis Bremer en Twitter, el bebé pesó 3,5 kilogramos.

La actriz fue madre por tercera vez. Sus hijos son Tomás (14) y Juan (9), cuyo papá es el músico Mariano Otero.

Antes de dar a luz, Peña dio algunas pistas a través de Instagram. “¡Lo más trascendente está por pasar! Te amo amor mío. Compartirnos en este embarazo fue tan hermoso. ¡Y esto recién empieza! Nos espera la mejor aventura del mundo. ¡Me explota el corazón!”, comentó en un posteo que ilustró con un collage de fotos junto a Ponce de León y su pancita.

Luego la actriz hizo referencia a la lucha diaria que libró para cursar un embarazo saludable. “Hoy me despido de la Heparina que me acompañó todo el embarazo. Gracias a la #Trombofilia conocí mujeres guerreras que luchan todos los días para que a ninguna mujer le falte su diagnóstico y la heparina. Gracias a ellas entendí que la trombofilia en la mayoría de los casos no impide llegar a término con el embarazo, siempre y cuando se diagnostique tempranamente y se medique. Seguiremos luchando por la #IGUALDAD. Para que no haya más muertes intrauterinas y #TODAS tengan las mismas posibilidades. Juntas seguiremos poniéndole el cuerpo a esta causa. Esto recién empieza #LeyDeTrombofiliaYa”.