Flavio Mendoza cumplió su gran sueño, el de ser papá. Es que en la madrugada del jueves nació Dionisio, el pequeño que fue concebido a través de un alquiler de vientre en Estados Unidos.

Dionisio nació en una clínica de Orlando, lugar en el que Flavio se instaló desde el 4 de abril ya que creía que el bebé se adelantaría a la fecha estimada. Finalmente, nació el 12 de abril y el bailarín se encargó de confirmar la noticia a través de la red social Instagram.

Flavio contó que desea seguir en contacto con Giselle, la mamá del hijo, y que el niño conozca a quien prestó el vientre para que llegue a la vida. “Quisiera que este ciclo no se cierre”, sostuvo.

En cuanto al nombre de su hijo, Flavio contó que “Dionisio fue una persona que trabajaba en el circo y que siempre me llevaba de un lado para el otro. Yo era muy travieso y como yo siempre le decía que quería ser trapecista o cualquier cosa, él me decía ‘los sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan’. Es una frase de Chaplin y eso me quedó a fuego“, manifestó.

