Natacha Jaitt llegó a Tribunales ensangrentada para denunciar a su ex

Natacha Jaitt llegó hasta Tribunales bañada en sangre para denunciar a su ex novio por violencia de género. “Mi ex me ataca todo el tiempo y no hacen nada”, expuso Natacha. “Tengo que estar muerta para que hagan algo”, añadió.

La mediática optó por una protesta artística para llamar la atención y que hagan algo porque dice que corre peligro. “Vivo encerrada en vez de estar encerrado el hijo de puta de Luis Mauro Montes, que vive en Mataderos”, exclamó desesperada en diálogo con Crónica.

Natacha dio a conocer todo lo que le hizo el hombre y, a pesar de eso, sigue libre. “Me intoxicó, me quiso matar veinte veces, me ahorcó, declaró el médico, todos, ¿qué más quieren? olvídense que soy Natacha. Hace un tiempo acá vi a una mujer denunciando y al mes estaba el afiche de ella muerta acá pegado”, concluyó.

