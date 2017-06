El pedido de Rihanna a Mauricio Macri

A través de una campaña online, la cantante Rihanna llama a presionar a algunos de los presidentes de los países que integran el G-20 para que aumenten los presupuestos educativos en sus naciones.

El primero en recibir el reclamo de la cantante fue Mauricio Macri, que como mandatario argentino estará a cargo del G-20 en 2018. El mandatario fue el destinatario de un tuit de Rihanna que llegó a los más de 74 millones de seguidores que la cantante tiene en Twitter.

Pero Macri no fue el único que recibió una mención de la estrella mundial, ya que algunos minutos después, Rihanna le tuiteó al primer ministro de Canadá Justin Trudeau, al flamante mandatario francés Emmanuel Macron, y al vocero del gobierno alemán, Steffen Seibert.

La campaña que impulsa Rihanna busca que los líderes del G-20 se comprometan a aumentar los presupuestos en educación: “Este es un tema urgente que necesita la atención de los líderes mundiales más poderosos”.

“Estos líderes se van a reunir en Hamburgo el mes que viene para discutir los temas más importantes del mundo. Únete a Rihanna, al embajador de la Global Partnership for Education (GPE por sus siglas en inglés) y a Global Citizen para asegurarnos de que la educación está al tope de su lista”, sostiene un comunicado.

En el sitio de Global Citizen afirman que buscan que el documento oficial que emita el G-20 tras la reunión de Hamburgo “incluya un compromiso de los líderes para que aumenten, prioricen y buscan maneras innovadoras para financiar la educación”.

“El primer indicio de los líderes del G20 de que la educación es una prioridad para ellos, será cuánto invierten en organizaciones multilaterales como GPE. Por eso también queremos que mencionen explícitamente a GPE en su comunicado”, concluyó el comunicado.

Rihanna es la fundadora y líder de la Clara Lionel Fundation, que se dedica a ayudar en temas de educación y atención médica en naciones pobres en todo el mundo.

Fuente: Infobae