Pico Mónaco no dejó que Pampita se saque una foto con Maluma

Durante el fin de semana, Maluma estuvo en el país. Se presentó en el Hipódromo de Palermo y grabó una participación en el programa de Susana Giménez. Carolina Ardohain admitió que le encanta el intérprete de Felices los 4.

La modelo tuvo la chance de estar muy cerquita de él, según le contó a Barbie Simons en su programa Pampita Online. “Lo tuve en el verano en la reposera de al lado en Miami. Dije: ‘Me voy a sacar una foto’. Me puse el sombrero, el collar y todo”.

Pero cuando estaba a punto de pedirle una selfie a Maluma, su pareja la frenó de inmediato. “Agarré el celular y Pico me dijo: ‘¿Adónde vas?’. Le contesté: ‘Me voy a sacar una foto’. Me dijo: ‘No, vos no vas a ningún lado’. Él estaba con un montón de amigos, tipo grupito. Me dijo: ‘Vos estás loca, van a decir que salís con Maluma, que estás en Miami con Maluma’…”.

Fuente: TeleShow.