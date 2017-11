Ricky Martin contó que una decisión de su hijo lo obligó a cambiar su vida

Ricky Martin confesó en un entrevista con HOLA! USA que uno de los gemelos de 9 años le brindó la mayor inspiración para ayudar a su Puerto Rico natal después del huracán María.

“Me deprimí cuando vi a mi islita tan frágil”, contó el talentoso músico. “Me metí en la ducha a llorar, era un llanto desgarrador. Y de la ducha me pude haber metido a la cama, y me pude haber quedado en la cama tres días. Pero me sequé y fui a mi norte, fui a mis hijos”.

El cantante le contó lo que había sucedido y al preguntarles qué querían hacer, uno de los nenes les dijo: “Papi, pues yo quiero abrir mi piggy bank. Quiero entregarlo todo”.

Sobre esa inspiradora y ejemplificadora oferta de uno de sus pequeños contó: “Superman es un tonto al lado mío, porque mis nenes me dieron esa perspectiva”, aseguró. “Ellos no saben lo que lograron en mí. A lo mejor se enterarán ahora, y lo leerán cuando sean grandes, y entenderán lo que hicieron por mí. Porque si ellos dieron su alcancía, yo tengo que dar la mía”.

A partir de esto, Martin recaudó millones de dólares para los damnificados y viajó a las zonas de la tragedia para llevar personalmente la ayuda.

FUENTE: INFOBAE