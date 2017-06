Rihanna, Macri y Bullrich cruzaron mensajes en Twitter

El presidente Mauricio Macri recibió el viernes en su cuenta oficial de Twitter una pregunta de la cantante Rihanna sobre el compromiso del jefe de Estado argentino con un proyecto educativo internacional cuyo objeto es crear escuelas en los lugares más pobres del mundo.

A través de su cuenta @rihanna, escribió en inglés: “Ey hola @mauriciomacri, cual es tu plan para que Argentina se comprometa con el #FundEducation?”.

hey there @mauriciomacri, what’s your plan for Argentina to commit to #FundEducation? 🇦🇷

— Rihanna (@rihanna) 23 de junio de 2017